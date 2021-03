Carla Diaz teve um primeiro dia difícil fora do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Publicado 25/03/2021 09:21

Rio - Carla Diaz participou do programa "A Eliminação", no Multishow, e contou como foi seu primeiro dia pós-BBB. A atriz revelou que teve um dia difícil, chorou muito e lamentou só ter percebido as atitudes de Arthur "um pouco tarde".

"Um dos meus erros talvez, foi enxergar um pouco depois, dessa questão toda com o Arthur. Algumas coisas eu já estava sentindo, mas é obvio, que ter certeza de tudo o que ele falou, eu só ouvi quando eu sai. Se eu tivesse essa certeza antes, eu agiria completamente diferente", garantiu.

Bruno de Luca, um dos apresentadores do programa, relembrou um momento em que Carla disse estar se sentindo "trouxa". A atriz, então, demonstrou desconforto com as críticas que vem recebendo por conta de seu relacionamento com Arthur no jogo.

"Sim, eu estava me sentindo mal... Tem aquela questão... O que me deixa chateada e o que me deixou muito triste hoje... tá sendo um dia muito difícil, confesso. Chorei muito sim, porque é muito difícil... Nós mulheres sabemos o quão difícil é a gente se entregar em um relacionamento, ser verdadeira e aí o cara ter atitudes e a gente ser julgada pelas atitudes do cara. Chega, né gente?".

A atriz seguiu com seu desabafo. "Minha trajetória não se resume a isso, eu não me vejo como trouxa e como burra. Eu me vejo como mulher, que foi corajosa de ter me permitido viver... Mulheres, sejam corajosas sim e abram seus olhos porque nós temos poderes. Nosso coração pode ter milhões de buraquinhos, por milhões de relacionamentos, mas só nós também, temos o direito e o poder de curar esses buraquinhos", disse.