Viih Tube e Juliette - BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:32 | Atualizado 25/03/2021 17:35

Durante a tarde desta quinta-feira, Juliette conversou com Viih Tube sobre estratégias para o próximo paredão, no "BBB 21". No papo, a paraibana revelou quem pensa em indicar ao paredão, caso vença a prova do líder de hoje.

"Cansei de ser besta, se eu for líder eu indico a Sarah pro paredão e se tiver contragolpe, também", disse Juliette.



Viih ainda tentou acalmar Juliette e aconselhou a ela ser legal até com quem não dá valor a ela.