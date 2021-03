Arthur e seu grande amigo, Projota Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 07:40

Rio - Arthur conquistou a liderança do "BBB 21" na noite desta quinta-feira e já virou alvo de piadas nas redes sociais. Os internautas especulam sobre o tema da festa do crossfiteiro e já têm um palpite. O tema da festa de Arthur, segundo os piadistas da internet, será "Projota".

A amizade de Arthur e Projota sempre foi muito comentada fora do reality show, principalmente pelo fato de Arthur praticamente "venerar" o rapper. O crossfiteiro sofreu mais com a eliminação de Projota do que com a saída de Carla Diaz, com quem se relacionava romanticamente no programa.

Confira a reação dos internautas ao saber da liderança de Arthur:

