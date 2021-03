Juliette ’dá plantão’ ao lado do Big Fone Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 08:44

Rio - Arthur contou a Rodolffo, Fiuk e Pocah, na madrugada desta sexta-feira, que viu Juliette ao lado do Big Fone. O crossfiteiro deu risada da tentativa da advogada de atender o telefone e se livrar do paredão. "Juliette andando de um lado para o outro no telefone tá muito engraçado. Aí, meu Deus!", disse Arthur.

fotogaleria

Publicidade

Fiuk aproveitou para também debochar da advogada. "Ai, Juliette", riu o filho de Fábio Jr. Arthur afirmou que já tentou conversar com ela, mas que não teve sucesso. "Juliette não tem jeito, não adianta", finalizou o novo líder.

Assim que ganhou a prova do líder, Arthur afirmou que Juliette está na sua mira. "Ela sabe que vai ao paredão por mim. Posso estar comentando a maior injustiça lá fora, mas vou fazer isso pelas coisas que aconteceram comigo na última semana", disse.