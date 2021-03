Arthur e Rodolffo conversam no quarto do líder sobre o paredão Reprodução / TV Globo

Publicado 26/03/2021 08:58

Rio - Arthur e Rodolffo conversaram sobre as possíveis indicações do líder no paredão de domingo. O crossfiteiro afirmou que João Luiz é uma de suas opções de voto. Rodolffo perguntou, então, o que Arthur acha que o público pensa sobre João.

"Eu acredito que até agora, ele foi um cara que não se expôs aqui dentro. Foi líder, beleza, e tudo mais, mas julgar forte ou fraco é bem difícil. Eu acredito que é um jogador interessante, mas que não é o mais interessante lá fora. É um cara que sempre tá no final das provas mas não ganha muitas. Forte é dificil falar", disse Arthur sobre João.

Rodolffo afirmou que o professor de geografia tem um bom relacionamento com a maioria da casa, além de ser participativo e divertido nas festas. O sertanejo também levou em conta a opinião de Sarah, que acredita que o brother é um dos mais queridos pelo público.

"Eu, Rodolffo, não indicaria ele como líder, não. Porque se ele volta, você vai trazer um cardume inteirinho", disse Rodolffo, se referindo as amigas de João. Arthur disse que as meninas já votam nele. Rodolffo, ainda assim, tentou convencer o amigo a votar em Gilberto.

"Se a Juliette tiver imune eu falo pra você que o Gil não fica aqui. É bater e variar e cair lá no Recife, pra lá. Não acredito que ele fica mais, Arthur. Ele fez cagada de novo. Essa volta minha provou, cara. Ele fez cagada. Eu ficar no paredão com a Carla Diaz, bastião. Tenho certeza que o povo pegou ranço dessa indicação. Foi facada nas costas, tô grilado com esse trem que você não sabe o tanto. Não quero que você tome atitude com base na minha dor. Compare jogador e jogador. Eu não acho que o João sai não, principalmente se cair João e Gil", disse Rodolffo.