Arthur e Lumena Reprodução/Globo

Publicado 26/03/2021 09:22

Rio - O crossfiteiro não tem descanso. Mas também não é para menos. Após algumas decisões contraditórias no 'BBB', boa parte do público não gostou nem um pouco de ver Arthur se tornar líder nesta quinta-feira. Ao reconhecer a vitória do rapaz, no entanto, os internautas não se furtaram a fazer memes.

Assim como os fãs do reality, a ex-colega de Arthur, eliminada da 21ª edição há poucas semanas, também debochou da liderança do rapaz, considerado por muitos um "banana": "Tema da festa: bananal", escreveu a psicóloga em seu Twitter. A influenciadora digital Thaynara OG também brincou sobre a vitória do rapaz, postando um gif do desenho 'Bananas de Pijama'.

Tema da festa: bananal. — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) March 26, 2021

Tema da festa do líder: pic.twitter.com/kbPjMYnuVl — Thaynara OG (@ThaynaraOG) March 26, 2021