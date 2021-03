Sarah fez harmonização facial antes de entrar no ’BBB 21’ Reprodução Internet

Publicado 26/03/2021 09:34

Rio - Antes de entrar no "BBB 21", Sarah fez uma harmonização facial. As fotos do procedimento feito pela consultora de Marketing foram divulgadas no Instagram pela dermatologista Nayara Motta. Segundo a profissional, a principal queixa de Sarah era a assimetria no lábio. O problema foi corrigido com ácido hialurônico.

"Uma das grandes queixas de Sarah era melhorar a assimetria no lábio. Afinal, somos todos assimétricos e é super normal! Porém, acaba incomodando alguns pacientes. Podemos minimizar as assimetrias e corrigir alguns detalhes que nos incomodam de forma sutil e natural. Esse é o principal motivo que amo o ácido hialurônico", escreveu.