Por O Dia

Publicado 26/03/2021 17:02 | Atualizado 26/03/2021 17:05

Rio - Sarah e Gilberto conversaram sobre a formação do próximo paredão, no domingo, na área externa do 'Big Brother Brasil 21', na tarde desta sexta-feira. O pernambucano contou para a amiga que acredita que vai para berlinda. "Eu não acho que você sai, não, se for para o Paredão", disse a brasiliense. O doutorando em economia também disse estar tranquilo. "Ah, mas estou de boa com isso". Em seguida, a loira destacou: "Claro, dependendo de quem vai". Gil, então, refletiu: "Mas não ligo, não, sair é o de menos. Minha preocupação é, sei lá, se eu fiz alguma coisa". A sister frisou: "Mas você não fez".

Sarah ficou pensativa e se mostrou preocupada com algumas atitudes dos dois dentro da casa. "Será que a gente pode ter falado alguma coisa que soou ruim lá fora?", perguntou ao amigo. O brother, então, relembrou volta de Carla Diaz do Paredão Falso e questionou se aproximação da ex-sister com eles possa ter "queimado" ela. A brasiliense discordou. "Ah, eu descobri que ela falou que a pessoa que mais falou mal dela foi a Viih. Não foi a gente. Arthur falou".



Logo depois, Fiuk se junta aos dois na conversa. "Acha que o Arthur indica quem?", perguntou o ator. O pernambucano respondeu: "A Juliette. Eu tenho certeza. Só se ele souber que ela vai pela casa e quiser indicar outra pessoa".

Gil ressaltou que o líder só mudaria seu voto caso achasse que Caio teria chances de ir pela casa."Eu acho que, mesmo sem combinar, muita gente vai na mesma pessoa aí", opinou Sarah. O cantor quis saber quem: "Pocah", respondeu a loira. O pernambucano explicou seu raciocínio: "Eu vou ter que ir porque eu tenho risco de receber voto e eu tenho que me proteger. Não tem o que fazer.