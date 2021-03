Arthur reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 17:08

Arthur brincou com os brothers do "Big Brother Brasil 21", nesta sexta-feira. Na cozinha, o atual líder fez vídeos com o pessoal que está na xepa.

"Cadê meu time da xepa? Sextou com s de saudade", disse Arthur.

Os brother, então, perguntaram sobre Carla Diaz, affair do crossfiteiro no reality e Arthur respondeu que está sentindo falta da atriz. "Deitei na cama com o Caio e lembrei da Carla. Ele saiu", disse.

"Ele começou com essa conversa mole, eu perguntei: 'onde é que você está querendo chegar?'", respondeu Caio, brincando.

"Dei uma flechada nele na festa", completou Arthur.