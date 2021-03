Rodolffo conversava com Arthur nesta madrugada quando disse que o mundo está cheio de mimimi Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 09:09 | Atualizado 28/03/2021 10:25

Rio - Viih Tube e Rodolffo conversaram neste sábado sobre outros participantes do "Big Brother Brasil". Além da youtuber ter se mostrado chocada com falsidade de Sarah , o cantor sertanejo não escondeu a decepção por ter sido indicado por Gilberto ao último paredão. Na ocasião, o economista denunciou comentário machista de Rodolffo.

"Ele acha bonito esse negócio de cachorrada. Eu detesto confusão e gritaria, não gosto desse negócio de cachorrada, de gritaria. Tenho nojo disso. É horroroso o que ele faz, tenho pavor", comentou o cantor sertanejo sobre o jeito de ser do economista.



Nas redes sociais, o comentário foi visto como homofobia por alguns internautas. "Rodolfo deixou a homofobia escancarada nessa fala agora, que nojo", disse uma pessoa. "Uma coisa é Rodolffo falar que não vai com a cara do Gil. Isso aí é normal. Mas nojo? Nojo? E ainda pontuando que é nojo do jeito escandaloso dele. Se isso não é homofobia, não sei mais o que é", escreveu outra.

Rodolfo deixou a homofobia escancarada nessa fala agr, q nojo — natalia (@haamstter) March 27, 2021