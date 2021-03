Sarah Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 09:44 | Atualizado 28/03/2021 09:52

Rio - Gilberto atendeu o Big Fone na noite deste sábado e, sem saber, ao colocar a pulseira branca em Sarah, indicou a consultora de marketing como a primeira participante a votar no paredão que será formado neste domingo, com votação aberta, ou seja, na sala do reality. Desta forma, após prova do Líder, prova do Anjo e big fone, o nono paredão do "BBB 21" está pronto para ser formado.

O apresentador Tiago Leifert explicou como vai ser a dinâmica. "Teremos ao todo quatro indicados ao Paredão. Só que aí tem Prova Bate e Volta, e a gente forma o Paredão Triplo. Bem simples como vai ser. A ordem é essa: indicação do Líder, voto da casa (o mais votado vai para o Paredão), aí tem contragolpe do indicado do Líder e contragolpe do indicado da casa. Porém, a votação não terá confessionário. A votação é aberta na sala", disse Leifert.



Entenda como será a dinâmica do paredão:

- Anjo Thaís imuniza um brother

- Líder Arthur indica um participante

- Mais votado da casa vai ao paredão (Sarah é a primeira a votar)

- Contragolpe do indicado do líder

- Contragolpe do mais votado da casa

- Prova Bate e Volta salva um emparedado (Somente indicado do líder não participa)