Publicado 29/03/2021 08:30

Rio - Depois de uma formação de paredão extremamente tensa, o clima na casa do "BBB 21" ficou horrível. Em determinado momento, Caio tentou abraçar Sarah, que se afastou do ex-amigo. "Não quero", disse a consultora de Marketing, fazendo um gesto com a mão.

Mais tarde, Caio foi até o quarto Cordel onde Sarah estava com Gilberto e Fiuk. "Não votei na maldade, não foi na maldade. Desculpe", disse o fazendeiro, que também afirmou que só estava querendo defender Rodolffo.

Gil disse para Sarah que não entendia porque Caio e Rodolffo votaram nela e não nele. "É porque ele acha que você é forte, Gil. Eles estão com medo de ir com você", respondeu Sarah.

