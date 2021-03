Juliette, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 09:59 | Atualizado 29/03/2021 10:02

Rio - Após formado de paredão com direito a discussão ao vivo, Juliette se reuniu com Viih Tube, Pocah e Thaís no quarto colorido para repercutir o voto do cantor sertanejo Rodolffo na consultora de marketing Sarah.

"A Sarah caiu do cavalo, sabe por quê? Ela (Sarah) jogou meu nome para ele (Rodolffo), ele votou em mim. Agora, depois que o amigo botou, ele votou nela... E ela está ali dando show, está ali gritando, eu queria muito ir abraçá-la e dizer 'tudo bem', só que ela não fez isso comigo. Então eu já parei de ser besta", disse Juliette, que foi respondida por Viih Tube: "Chumbo trocado não dói", respondeu Viih.

"E sabe por que eu não botei o Gil (no contragolpe)? Primeiro, pelo que eu vivi, que isso aí ninguém vai apagar, mas porque ele me tirou (do paredão na) semana passada. Por isso. É a última vez que vou usar o coração. A partir de agora é jogo".