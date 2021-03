Arthur xinga Fiuk: 'Ódio da voz dele' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:43 | Atualizado 29/03/2021 14:44

Arthur desabafou com alguns amigos de confinamento sobre um desentendimento que teve com Juliette, no "BBB 21". A briga começou após eles relembrarem um desentendimento que o crossfiteiro teve com Gilberto.

Arthur disse que Karol Conká armou para que os brothers brigassem e Juliette discordou. "Isso é a sua opinião", rebateu Arthur. A advogada se revoltou e disse que o crossfiteiro gosta de "crescer pra cima dela".

No quarto colorido, Juliette desabafou com os amigos. "Toda hora me alfinetando. Deixa eu voltar que eu quero ver ele me pedindo desculpas. Só quer falar, cabra besta. Por que vem com brabeza para cima de mim se Pocah tem a mesma opinião? Toda vez tu vem para cima de mim. Imbecil, idiota. Já estou por aqui com Arthur", disse.

O crossfiteiro também não gostou nada da conversa com a sister. "Agora vai lá para o quarto fazer a cabeça de todo mundo, estou de saco cheio dessa garota aqui dentro", disse.