Fiuk diz que Selena Gomez e Demi Lovato já deram em cima dele Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:57 | Atualizado 29/03/2021 15:00

Rio - Fiuk conversou com Juliette sobre sua vida pessoal na tarde desta segunda-feira. Em determinado momento, a advogada perguntou: "Mas, vem cá, por que você não ficou com a Selena? Estava namorando?". Fiuk fez um sinal afirmativo com a cabeça.

No Twitter, os internautas ironizaram o filho de Fábio Jr. por dizer que não quis ficar com a cantora. "A autoestima do Fiuk dizendo que a Demi Lovato e a Selena Gomez já deram em cima dele... Já não bastava o Harry Styles, meu pai", brincou uma pessoa.

"Até agora estas são as celebridades que deram em cima do Fiuk, segundo ele mesmo: Selena Gomez, Hayley Williams, Harry Styles e Demi Lovato. Vamos aguardar qual realidade o discípulo da Karol Conká vai inventar da próxima vez", brincou outra pessoa.