Publicado 29/03/2021

Na tarde desta segunda-feira, os brothers participaram de uma ação de um patrocinador no "BBB 21". Durante a brincadeira, Gilberto conversou sobre a formação do último paredão, quando pediu para Sarah levá-lo no contragolpe.

"Eu queria porque, se essa mulher sai, eu não vou me perdoar nunca na minha vida, nunca", desabafou.

Para Sarah, Gilberto ainda completou: "Era para você ter me puxado, porque quem era para sair, era eu. O Brasil quer tirar eu, não é tu. Aí vai e tira tu por causa de mim. Aí eu vou me sentir aqui a pior pessoa do mundo".

Arthur, que também participava da conversa, falou: "Você não sabe de nada, Gil". "Sei, eu entendo isso aqui. Você vai ver. Depois vocês vão dizer para mim se eu acertei ou se eu errei. Você vai ver", respondeu Gilberto.