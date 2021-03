Tiago Leifert se diverte com a confusão Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 08:30 | Atualizado 30/03/2021 08:32

Rio - Toda segunda-feira Tiago Leifert encara um novo papel, o de semeador da discórdia. E, nesta noite, não foi diferente. Durante a dinâmica desta segunda-feira, o apresentador perguntou a Camilla de Lucas quem estava certo na briga entre Sarah e Rodolffo, o que causou uma nova briga entre os rivais. Enquanto eles batiam boca, Tiago dava risadas no estúdio.

fotogaleria

Publicidade

"Eu acho que a atitude de Rodolffo, de ter votado em uma pessoa próxima... eu não faria. Não sei o motivo específico do voto do Rodolffo... Mas eu fui lá para ouvir e entender o que estava acontecendo", disse Camilla de Lucas.

Tiago perguntou do lado de quem Camilla estava. "Eu acho que a Sarah estava certa porque a atitude que ele fez com a Sarah, ele fez com Juliette", respondeu a influenciadora. "A mesma que elas tiveram comigo, semana passada", rebateu Rodolffo.

Publicidade

Ao ouvir o sertanejo, Sarah se irritou. "Eu nunca votei em você. Eu te defendi pra caramba. As únicas vezes que eu briguei com o Gil nessa casa foram para te defender e me arrependo amargamente de ter feito isso", se exaltou.

Na internet, os telespectadores elogiaram Tiago por mais uma vez colocar o famigerado "fogo no parquinho".