Publicado 30/03/2021 09:20 | Atualizado 30/03/2021 09:27

Rio - Thaisa Carvalho confirmou nas redes sociais que teve um affair com Fiuk, que atualmente está confinado no "BBB 21". A atriz afirmou que eles começaram a se envolver romanticamente no ano passado, mas no momento o ator está solteiro.

"Sou fã do Fiuk desde 2009. Desde criança acompanho e admiro o trabalho dele. Depois de 10 anos, no ano passado, a gente começou a escrever uma história juntos. Independente de qualquer coisa, vivemos momentos incríveis juntos, muito incríveis e que nunca vou esquecer", disse.

Thaisa afirmou que vem sendo procurada para falar sobre o romance desde o início do "BBB 21", mas só resolveu se pronunciar agora para que o ator não fosse prejudicado. "Fiuk é uma pessoa que foi muito especial na minha vida e nós juntos optamos não expor nada. Era o começo de uma história e a gente estava esperando o tempo certo para isso acontecer. Não expor era uma opção nossa, juntos, nunca só dele", garantiu.

A atriz fez questão de reforçar que, no momento, os dois não têm um compromisso. "E vale lembrar que não tem necessidade de comparar duas mulheres. Em nenhuma situação", disse Thaisa, referindo-se a Thais, com quem Fiuk tem uma espécie de envolvimento na casa.