Lumena é a quinta eliminada do BBB 21 Reprodução/Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 10:02 | Atualizado 30/03/2021 10:03

Rio - O jogo do 'BBB 21' acabou para Lumena, mas a sister ainda permanece bem viva no imaginário dos confinados. Após ter duas brigas importantes com Juliette - a primeira do confessionário e a segunda no gramado -, o nome da psicóloga baiana volta e meia aparece nas discussões. Durante o Jogo da Discórdia, nesta segunda-feira, Camila citou Lumena para justificar o posicionamento dos brothers numa discussão.

fotogaleria

Publicidade

Tiago Leifert, o apresentador não gostou de terem tocado no nome da sister. "A Lumena tá na casa? Não, né? Fala de alguém que tá na casa", disse. Mas, pelo visto, a própria eliminada achou graça de ter sido citada. "Ih! Lá vai eu de novo...", escreveu a baiana em suas redes sociais.

Ih! Lá vai eu de novo... — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) March 30, 2021