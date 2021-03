Viih Tube reprodução da TV Globo

Publicado 30/03/2021 14:31

Rio - Em dia de eliminação no 'Big Brother Brasil 21', Viih Tube especula quem vai deixar o programa durante um bate-papo com Juliette. A youtuber acredita que Sarah, que disputa a preferência do público com Rodolffo e a advogada, leva a pior.

"Eu sinto de cada um de vocês três, eu acho que a Sarah sai". A loira ressaltou que podia estar errada, mas que era o seu sentimento. Juliette concordou com a amiga e se explicou: "As atitudes dela comigo não foram legais. Talvez, as atitudes dela com o Rodolffo tenham sido para superproteger".

Em seguida, Viih destacou: "Ela falou mal de mim, falou mal de você, fez com a Carla [Carla Diaz]. Não é por que o Paredão é entre os dois, e o Rodolffo errou com ela, que retira tudo o que ela fez durante o programa". Juliette deu razão a youtuber.