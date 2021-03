Arthur xinga Fiuk: 'Ódio da voz dele' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 16:54 | Atualizado 30/03/2021 16:55

Em uma conversa com Rodolffo na tarde desta terça-feira, Arthur falou sobre as estratégias de jogo de Viih Tube. O sertanejo falou sobre a conversa que teve com a youtuber mais cedo e o instrutor de crossfit revelou que não acha a jovem muito confiável.



"Não cai muito no papo de Viih, não, porque agora que a Liderança está passando, não está nem olhando na minha cara. Fica ligado, aquilo ali é uma cobrinha. Fica ligado", alertou Arthur.

Rodolffo ainda tentou defender Viih dizendo que ela foi uma das poucas pessoas que "comprou a briga" dele. "É questão de lógica. Ela tem problema com quem você tem problema. Briga com a Juliette. Vota nela. Você tem problema com a pessoa que ela também tem problema. Isso, para ela, é ótimo", explicou.