Publicado 30/03/2021 20:58

Rio - No quarto Cordel do 'Big Brother Brasil 21', Juliette tentou animar Gilberto enquanto se arrumava. Os dois falaram sobre a noite de eliminação desta teça-feira, em que a advogada disputa a permanência na casa com Sarah e Rodolffo.

"Não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Quero muito ficar, mas também estou preparada", destacou a paraibana. Gil disse que disputa maior será entre Sarah e Rodolffo. Juliette rebateu: Eu estou no meio disso. Totalmente no meio (...) Éramos todos amigos. Não tem isso de duas pessoas, não. São três. Nessa, o conflito direto e doloroso foi ontem, mas o indireto está acontecendo há muito tempo. É só você lembrar..."

Em seguida, o doutorando em economia se mostrou preocupado com a situação de Sarah. Juliette perguntou se ele tinha algum palpite sobre a eliminação. "Acha que é Rodolffo?", perguntou. Triste, o pernambucano respondeu: "Sarah".

Ao notar a tristeza de Gilberto, a paraibana tentou tranquilizá-lo. "E não é a sua culpa, se for. Tudo o que a gente faz aqui é porque quer. E por que você está pensando nisso agora?", perguntou. Ele respondeu que está desse jeito desde "a formação do Paredão".