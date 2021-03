Sarah fica decepcionada ao saber que fazia parte do grupo favorito ao prêmio e que foi eliminada após desfazer aliança com Juliette Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 08:18

Rio - Sarah foi a eliminada do paredão desta terça-feira. No bate-papo no estúdio, logo após a saída de Sarah, Tiago Leifert jogou algumas verdades para a brasiliense.

O apresentador informou que o "G3", trio formado por ela, Gil e Juliette, era o favorito ao prêmio. Juntos, os três estavam sendo considerados o trio finalista do reality show. O momento em que Sarah descobriu que foi eliminada, provavelmente, por ter desfeito a aliança com Juliette divertiu os internautas. Confira: