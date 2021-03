Sarah e Rodolffo reprodução da TV Globo

Publicado 31/03/2021 09:24

Rio - Além de não ganhar o prêmio do 'BBB 21', Sarah saiu de mãos abanando também no quesito romance. Mas o rumo poderia ter sido diferente conforme ela própria contou. Após ser eliminada, a brasiliense participou do 'Bate Papo com Eliminado', comandado por Ana Clara, e respondeu a algumas perguntas do público e da apresentadora.

Ao ser perguntada sobre o ship 'Sarolffo', a consultora de marketing negou que houvesse algo além da amizade - agora nem isso - entre os dois. Para a Sarah, a personalidade dos dois não batia. "Mas se fosse numa festa, eu chegasse lá e tivesse ele, eu pegaria", disse a ex-sister, se referindo apenas ao físico do rapaz. Além disso, Sarah disse que seus tipos de beleza preferidos na casa eram de Arcrebiano e Arthur. Será que rola alguma coisa aqui fora?