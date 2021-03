Jacira, mãe de Gilberto do 'BBB 21' Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 16:53 | Atualizado 31/03/2021 17:46

Dona Jacira, mãe de Gilberto, do "BBB 21", se emocionou junto com o filho com a saída de Sarah, no Paredão desta terça-feira. Em uma entrevista à "Quem", a matriarca falou sobre a amizade do filho com a sister e revelou que pretende encontrar a consultora de marketing assim que possível.

"Eles tiveram uma amizade muito boa lá dentro, com erros e acertos, mas sempre juntinhos. Não foi à toa que o Gilberto ficou bem mal. Quero ver minha Sarinha. Se o Gilberto gosta, eu gosto. Ela gosta dele. Me emocionei muito hoje no programa da Ana Maria Braga. Fiquei bastante emocionada com a entrevista dela", contou Jacira.



Já sobre a amizade com Juliette, estremecida nas últimas semanas de reality, dona Jacira acredita que os dois ainda se gostam muito. "Ele sempre gostou de Juliette e Juliette dele. Não sei como vai ficar o jogo, mas eles sempre se gostaram".