Por Filipe Pavão*

Rio – Se tem uma participante do “BBB 21” que conquistou grande adesão popular, essa pessoa é a Juliette Freire. Mesmo se envolvendo em conflitos e não tendo apoio dos demais participantes, a paraibana, de 31 anos, mantém o favoritismo popular no jogo . A maquiadora e advogada soma mais de 18 milhões de seguidores somente no Instagram. O especialista em marketing digital Agamenon Filho, Agabas, diz que a participante pode ir além e se tornar uma das maiores influenciadoras digitais do país.

“A não ser que aconteça alguma situação muito grave dentro do game, eu afirmo que Juliette já está com quase dois pés na final. Especialistas acreditam que ela saíra do programa com mais de 20 milhões de seguidores, se tornando a participante mais popular da história do reality show. Eu ouso acreditar que Juliette se tornará uma das ‘top influencers’ do Brasil, não pelo seus números, mas sim pelo seu posicionamento em assuntos relevantes”, acredita Agabas.

O especialista ainda projeta que Juliette conseguirá “facilmente, em questão de dias, todo o montante do prêmio de R$ 1,5 milhão”, pois receberá convites para publicidades, para ser embaixadora de grandes marcas, entrevistas e campanhas, além de participar de programas da própria Rede Globo. Para ele, o pós-BBB de Juliette será de muito trabalho, mas alerta que ela deve saber filtrar as melhores propostas.

“A procura pela sister vai ser imensa após a edição, porém saber dizer não para uma proposta tentadora pode ser um sim para outra melhor ainda no futuro. Aceitar tudo que aparecer pela frente é um caminho sem volta”, diz o especialista.

Presença nas redes sociais

Agabas sinaliza também que as ideias da participante possuem mais adesão nas redes sociais que dentro da casa do reality. Isso mostra como a equipe da participante conduz com inteligência a imagem dela fora do programa de televisão. O especialista destaca as principais estratégias:

- Timing perfeito nas publicações;

- Identidade visual das postagens que agradam o público e que atrai cada vez mais as pessoas para a personalidade da sister - mulher, empoderada, nordestina e sensata;

- Publicação de trechos relevantes que não são selecionados pela edição do programa;

- Viralização de memes e situações de afeto de Juliette;

- Saber estar presente em todas as redes sociais simultaneamente, como Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp e YouTube;

- Saber explorar todas as qualidades da sister no programa e transformar em postagens.

Da pipoca ao camarote

Independente de serem famosos ou anônimos, o especialista em marketing digital acredita que os participantes entram no "BBB" com a mesma força. Para ele, a edição de 2021 provou que “não adianta entrar com milhões de seguidores e fãs nas costas e não assumir o papel que eles esperam de você dentro do jogo”, além de mostrar que a favorita pode ser uma integrante do grupo Pipoca.

Ainda segundo Agabas, Juliette, que tinha menos de quatro mil seguidores quando foi anunciada, vai deixar o "BBB" para entrar no time de ex-participantes que colhem bons frutos com sua imagem. Estão nessa lista nomes do "BBB 20" como Manu Gavassi, que foi a pioneira na ideia de deixar conteúdos pré-gravados para as redes enquanto estava dentro do reality; Boca Rosa, que soube engajar sua própria marca de beleza; e Rafa Kalimann, que é uma das ex-BBBs com maior alcance e engajamento atualmente.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa