Publicado 01/04/2021 08:50

Rio - Arthur ganhou uma festa temática na noite desta quarta-feira no "Big Brother Brasil 21", mas o crossfiteiro não ficou feliz com o resultado da produção do reality. Além de ganhar bananas na decoração, fazendo alusão ao seu apelido de "bananão ", o líder da semana não gostou da trilha sonora escolhida e fez reclamações.

O instrutor de crossfit revelou que pediu sertanejo e moda de viola, mas ganhou uma variedade muito maior de estilos músicas, como pop e pagode. "Não querem botar. Terça-feira tá logo ali. Aí, eu escuto em casa na minha televisão de 55", disparou ele revoltado em uma conversa com Caio e Rodolffo.

"Mandando todo mundo tomar no c*. F*da-se. Vai tomar no c* todo mundo. Não vou ligar no 'BBB', não. Estou p*to! Sou o único que ganha liderança e não tenho moral nenhuma. Pedi sertanejo e moda de viola, nem pedi pagode. Estou p*to", declarou o instrutor de crossfit.

Pelo menos, o pedido da música inicial da festa foi atendido. A produção colocou "Menino de Vila", do rapper e ex-BBB Projota, melhor amigo de Arthur nas primeiras semanas de confinamento. Quando ouviu a trilha, ele declarou: "Saudade dele".