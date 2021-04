Caio reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:53

Rio - Após o almoço do líder, nesta quinta-feira, Arthur, Caio e Pocah falaram sobre o jogo do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. O fazendeiro comentou que nunca votou na cantora e que só cogitaria fazer isso se estivesse perigando de ir à berlinda.

"Não dou satisfação nem para o Rodolffo de quem eu voto. Eu não tenho que dar satisfação. A única coisa que eu falei foi o que falei para você: 'Se eu estiver no risco, aí é instinto de sobrevivência. Se eu sentir que não, não vou votar'. O voto nela daquele dia poderia ser nela ou no João (João Luiz). Se o João tivesse muito voto para salvar o Bastião, tinha sido no João. Talvez. Esse rolezinho já tem tempo que está tendo".



Pocah escutou atentamente o discurso de Caio e destacou: "O jogo faz com que a gente se comprometa". O fazendeiro concluiu: "A maior prova de que tudo que estou falando é verdade é que eu nunca votei em você".