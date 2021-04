Sarah foi a oitava eliminada do BBB 21 Globo/João Cotta

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 08:36 | Atualizado 02/04/2021 09:23

Rio - Sarah foi a oitava eliminada do "Big Brother Brasil 21". Na noite desta quinta-feira, a consultora de marketing participou da "Mesa BBB" e revelou a sua maior decepção do reality, após sair e ver os vídeos do que aconteceu durante a sua estadia no game.

fotogaleria

Publicidade

Depois de ver um VT de Caio dizendo que "Sarah não mandava no seu jogo", a sister falou sobre o fazendeiro. "Ele é o que eu estou levando mais susto. Eu fiquei em choque, não entendi", contou.

"Pior que eu nunca cobrei dele. Cada coisa que eu vejo do Caio, cada dia que passa... Eu sei que aquilo ali é um jogo, mas está me doendo muito cada vídeo que eu vejo do Caio. Considerava ele um irmão ali dentro. Todo mundo acha que ele é um anjo", disse a brasiliense.