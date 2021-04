Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 18:09 | Atualizado 02/04/2021 18:22

Rio - Juliette abriu o coração para Pocah, na tarde desta sexta-feira, no 'Big Brother Brasil 21', e disse que não quer se afastar da cantora por causa de Arthur. "Eu estava pensando. Você é uma pessoa que eu gosto e já tivemos algumas questões que ameaçaram nos afastar, né? E eu noto que essa do Arthur, pode ser mais uma delas. Porque, querendo ou não, você é amiga dele. Mas eu queria lhe pedir que se eximisse dessa questão, para que a nossa amizade não seja prejudicada. Eu sei que Arthur é uma pessoa boa, eu sei as qualidades dele".

fotogaleria

Publicidade

A funkeira interrompeu a amiga e comentou. "Mas eu só quis te ouvir ali". A advogada, então, se explicou. "Eu sei, só que ele está sendo injusto nessa parte, sabe? Mesmo tendo os motivos, o respeito tem que ser maior, e ele já perdeu isso comigo. Ele já perdeu isso comigo e eu já vi ele perdendo com outras pessoas. E, quando ele está irritado, ele chama palavrão e ele desrespeita. Eu não sou obrigada a escutar isso de homem nenhum".

Pocah concordou com Juliette. A paraibana, então, concluiu: "Então, eu vou parar de dar confiança a Arthur, brincar com ele, porque, quando eu brinco com ele, ele se sente no direito de fazer isso comigo".