Alice, filha de Adnet, e Juliette reprodução do Twitter/ Instagram

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 19:42

Rio - Marcelo Adnet publicou uma foto super fofa de sua filha, Alice, de 3 meses, com um visual parecido com o de Juliette, participante do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo.

"Alice cosplay de Juliette passando pra desejar uma Feliz Páscoa", escreveu ele, ao compartilhar a imagem da pequena no Twitter.

Alice cosplay de Juliette passando pra desejar uma Feliz Páscoa pic.twitter.com/fX16k0zveZ — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) April 2, 2021

Na foto, Alice aparece com um óculos redondinho e dourado bem parecido com o que a advogada usa no reality. "Ai meu Deus, Adnet. Feliz páscoa pra sua Juliettinha também!", comentaram os administradores da conta de Juliette no Twitter.

Outros usuários da rede social também elogiaram a fofura de Alice. "Beleza arretadinha", comentou um. "Lindinha", postou outro.