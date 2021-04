Por O Dia

Publicado 04/04/2021 16:38

Rio - A equipe de Rodolffo se pronunciou no Twitter, neste domingo, sobre o comentário feito pelo sertanejo em relação ao cabelo de João Luiz, no 'Big Brother Brasil 21', na tarde de sábado. O cantor comparou os fios do professor com a peruca da fantasia do monstro. João chegou a chorar ao contar sobre a declaração para Camilla de Lucas.