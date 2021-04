Gilberto e Fiuk reprodução da TV Globo

Rio - Anjos da semana, Fiuk e Gilberto entraram em um consenso sobre quem imunizar antes da formação do paredão, do 'Big Brother Brasil 21', neste domingo. Na academia, Gilberto chegou a comentar com o amigo que gostaria de dar o colar para Juliette. No entanto, o cantor não concordou.

“Você falou de segurar os BOs. Se neste Paredão o B.O está em cima da Juliette também cabe a ela segurar o B.O”, disse o filho de Fábio Jr. O doutorando em economia fez os cálculos sobre os votos que a paraibana pode receber. “Do Caio e do Arthur. Só que como a galera pensa em coletivo para tentar se salvar, eu acho que o Rodolffo e a Pocah podem votar nela. Se não for para imunizar a Juliette, eu desejaria imunizar o João (Luiz) porque ele tem, pelo menos, uma chance de ir ao Paredão e a Thaís não tem nenhuma chance de ir ao Paredão. Nenhuma. Zero”.

Após ouvir o pernambucano, Fiuk concordou: "Pensando em uma questão dos dois, o João é a única pessoa que está no meio", afirmou ele, que continuou: "É o João (João Luiz). Pode ser o João porque a Juliette seria uma escolha mais sua do que minha. O João fica mais no meio do caminho. Eu tenho sim um negócio com a Juliette muito legal, eu estou realmente me abrindo para ela, eu estou realmente conseguindo criar uma relação boa com ela".

Gilberto deixou claro que entendia o amigo e que o brother estava na mesma situação dele em relação a Thaís: "O João é o ponto mais em comum".