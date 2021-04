Hugo Gloss chora após discussão envolvendo fala racista de Rodolffo no BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 11:27 | Atualizado 06/04/2021 11:33

Rio - O influenciador digital Hugo Gloss também decidiu se manifestar após a discussão envolvendo uma piada racista de Rodolffo no 'BBB 21' . Negro e gay, o jornalista disse que o episódio relembrou de situações que viveu desde a época da escola. "Hoje eu sou careca porque eu raspo. Se o meu cabelo crescer, não vai ser muito diferente do João. Fora isso que o João também é gay, eu também sou. Além disso, eu também era gordo. Então, caralh*, eu sofri muito na escola e na vida toda. Então me compadece muito essa história", disse Hugo Gloss aos prantos em seus stories.

"Continuo sendo Fora Rodolffo, não acho que ele seja má pessoa. Ao mesmo tempo também dá uma preguiça ter que ensinar. Mas ele acessou lugares - até os seguidores que vieram defender - e acessaram lugares da minha infância e juventude. Não tem como defender o indefensável. É que mexe muito com a gente. Quem teve episódio de racismo na vida sabe, é difícil. E eu nem costumo me meter nesse tipo de negócio, mas é que realmente acessou um lugar da minha vida que me deixou desestruturado, me deixou bem abalado", completou o jornalista que arrematou.

"Eu acho que ele não entende o que ele falou, mas ele vai ter que entender porque ele é o artista mais tocado hoje no Brasil e a gente não pode aceitar esse tipo de discurso", disse, em referência à musica 'Batom de Cereja', de Israel & Rodolffo, que está no topo de todas as plataformas de streaming.