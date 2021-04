Arthur Reprodução/Globo/BBB

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:02 | Atualizado 06/04/2021 17:03

Arthur conversou com Caio e Rodolffo, nesta terça-feira, sobre a briga que teve com Fiuk durante o "Jogo da Discórdia", no "BBB 21", nesta segunda. Na conversa, o instrutor de crossfit disse que o cantor só quis "crescer" para cima dele por ser famoso, e que não tolera esse tipo de comportamento.

"Eu não falei nada demais. Falei só que o jogo não era compatível. O cara começou a me esculachar, me chamou de um monte de coisas. Chamou de mentiroso, covarde. Aí não, velho. Ele nem olhou para mim na hora que estava falando. Fala olhando no meu olho. Ele quis crescer pra cima de mim. Se ele é o Fiuk, eu sou o Arthur de Conduru. Comigo não tem tempo ruim, não. E eu continuo achando que o que ele falou não foi certo não", desabafou Arthur.

"Falou até da Carla, velho", complementou Caio.

Arthur ainda se mostrou chateado com os outros brothers por terem dado razão a Fiuk. "Ai vem todo mundo para cima de mim. Que venha, a vida toda foi assim, não vai ser diferente em um programa de televisão".