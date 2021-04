Bruno Magri e Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 08:21

Rio - Bateu saudade! Durante a festa do líder desta semana, Viih Tube lembrou dos momentos de romance com o namorado, Bruno Magri, antes do confinamento no "BBB 21". A youtuber, de 20 anos, chegou a contar questões íntimas e picantes do casal.

“Antes de eu entrar aqui, eu e o Bruno estávamos numa fase muito amorzinho, que você se olha e é muito amor. Eu não sei se é porque eu ia entrar, e eu tava na fase de despedida, ou se a gente tava na fase amorzinho... Mas tem a selvagem, aquela fase que eu saía roxa do negócio. Ai Brasil, eu estou bêbada. E tem várias fases”, disse Viih Tube a Pocah.

A youtuber ainda revelou o receio de sair do "BBB 21" e ver a reação do namorado. “Eu sou muito apegada no Bruno, tenho medo de sair e não ser a mesma coisa. Dele ficar com ranço de mim, que medo”, contou.