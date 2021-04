Caio comentou as declarações de Rodolffo em conversa com Arthur: ’Tá doido’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 08:18

Rio - Caio e Arthur conversaram sobre o próximo paredão no quarto do líder, na noite desta quinta-feira. Arthur, que pintou e bordou com Carla Diaz, disse estar tranquilo e que não fez nada de grave, que possa tê-lo "queimado" com o público. A dupla, então, comentou as polêmicas que envolveram Rodolffo.

"Se eu tiver errado, se eu tiver feito alguma coisa de errado e o preço a ser pago for esse... Uma coisa que eu tenho tranquilidade: eu não fiz nada de: 'Vei, você tá f*dido'. Eu não fiz nada parecido com a situação do Rodolffo. Não que ele fez por mal, mas fez. Nada me leva a pensar dessa forma. O que me leva a pensar dessa forma é o Gil com as paranoias dele", disse Arthur, que contou que Gil costuma dizer que ele e Arthur são os "monstros" dessa edição.

Caio disse que Gil está exagerando, mas acredita que ele será eliminado caso vá ao paredão. "Acho que se ele for, pela forma que ele fala, nos últimos paredões: 'Se eu bater, vou sair', dá impressão que ele sabe o que ele fez e que foi muito errado [...] Eu acho que ele sai".

O fazendeiro, então, disse que não escutou a fala de Rodolffo sobre o vestido de Fiuk nem sobre o cabelo de João. "Eu não fazia a menor ideia, juro por Deus", disse. "Você não ia concordar com isso", respondeu Arthur. "Não, tá doido", garantiu Caio.

"Eu sei que é da criação da pessoa, às vezes, falar as coisas. Tirando o Rodolffo, eu não gosto de ficar falando do corpo dos outros. Tipo corpo de qual mulher me agrada. O corpo quem tem que se agradar é a pessoa. Eu tenho medo de fazer comparação", finalizou Arthur.