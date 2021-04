Caio Reprodução/Globo

Caio conversou, nesta sexta-feira, com Arthur sobre possíveis nomes que irá indicar ao Paredão de domingo. O líder tem em mente duas pessoas que poderá indicar para a berlinda.

"Se, por acaso, tiver Prova do Anjo e a Camilla for imunizada, aí eu vou em quem está votando em mim, em que está me atacando no Jogo da Discórdia seguido, que é a Thaís", revelou.

Na conversa, o líder da semana justificou seu voto. "Me colocou como 'Pior Jogador', então, beleza, se eu sou o pior jogador então eu sou uma ameaça".

Nesta tarde, João venceu a prova do líder e provavelmente irá imunizar a amiga Camilla de Lucas. Com essa lógica, Caio deverá indicar Thaís ao Paredão.