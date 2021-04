Arthur e Caio - BBB Reprodução

Arthur e Caio conversaram bastante no Quarto do líder na tarde desta sexta-feira, no "BBB 21". No papo, os brothers falaram sobre outros participantes da casa e o comportamento deles.

Sem citar nomes, Arthur chamou atenção para uma em especial, que costuma tratar bem quem é líder e depois mudar. "Pelo menos você é líder, vão te tratar bem (...) Depois você me conta um negocinho: Como que vai ser gente que nunca se preocupou em perguntar nada pra você. Vê se você vai sacar com a mesma pessoa que eu saquei. Quero só ver. Já escutei umas duas, três coisinhas que ela soltou pra você, puxando papo... Depois você me conta", falou ele.



"Só tem chance de ser uma pessoa, uai", respondeu Caio.



"A Viih, depois que passou minha liderança...Nossa, fiquei muito chateado com ela. De ela ter mudado da água pro vinho e depois do vinho pra água quando minha liderança passou. Não sou besta, né", disse Arthur.