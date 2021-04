Por O Dia

Rio - A edição do 'BBB21', deste sábado (10), omitiu um comentário racista feito por Viih Tube em conversa com Caio, dizendo que Juliette teria "inveja branca" da youtuber. Internautas se indignaram com o programa por mostrarem um longo trecho da conversa entre Vitória e Caio, mas terem deixado de fora o momento em que ela usa o termo.