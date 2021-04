Juliette fala sobre possível casal com Rodolffo: ’Não vim pra isso’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 12:16

Rio - Juliette falou sobre um possível romance com Rodolffo enquanto fazia companhia para Arthur e Pocah, que estão no castigo do monstro. A advogada chamou o sertanejo de "gostoso", mas disse que não entrou no reality show pensando em namoro.

fotogaleria

Publicidade

"O povo mexia querendo 'shippar' a gente porque a gente é solteiro", iniciou Juliette. ""Lógico que ele é bonito, gostoso, maravilhoso. Mas não é o rolê. Aqui, não. A gente veio atrás de outras coisas. Eu vim atrás de fazer casal? Casal eu faço lá fora, pelo amor de Deus! Quero me divertir, me sentir bem e ganhar R$ 1,5 milhão. É isso o que eu quero", garantiu a advogada.

"O resto? Quero relações verdadeiras, mas casal eu arrumo lá fora", afirmou Juliette, que seguiu elogiando o amigo. "Gosto muito dele. Todo mundo sabe aqui. Acho uma pessoa verdadeira, honesta, do bem. Tem seus erros? Tem, e cada um segura os seus B.O. Nunca passei a mão na cabeça dele. Mas também gosto dele".