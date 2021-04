Arthur xinga muito ao perder estalecas no Castigo do Monstro Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 17:09 | Atualizado 11/04/2021 17:09

Cumprindo o Castigo do Monstro, Arthur conversou com Gilberto sobre quem pretende indicar ao Paredão de logo mais. O economista perguntou quem o brother puxaria, caso desse para levar alguém junto na dinâmica do programa.

fotogaleria

Publicidade

"Eu iria no João. Não é por nada, me dou super bem com ele, mas não sou prioridade. Não foi à toa que eu fui o primeiro a receber o colar do monstro", explicou Arthur.

"Não é pelo monstro, é pelo que ele significa. Representa grau de afinidade, prioridade dentro do jogo. Isso que o monstro representa pra mim".

Publicidade

Já Gilberto confessou que pretende indicar Pocah.