Rio - O "Big Brother Brasil 21" formou, na noite deste domingo, o 11º paredão da atual edição. Na berlinda, Arthur, Fiuk e Thaís disputam a preferência popular. Pocah, que foi a segunda mais votada no confessionário, conseguiu vencer a Prova Bate e Volta e garantiu mais uma semana na casa.

O paredão começou a ser formado na quinta-feira durante a Prova do Líder, que foi vencida por Caio. Já Fiuk e Camilla de Lucas tiveram de jogar uma rodada extra que levaria direto ao paredão. Fiuk levou a pior e se tornou o primeiro brother emparedado, com a possibilidade de sair da berlinda na Prova Bate e Volta.



Na votação deste domingo, João Luiz, o Anjo da semana, imunizou Camilla. Caio, o Líder da semana, indicou Thaís. E na votação do confessionário, Arthur e Pocah foram os mais votados pelos demais participantes. Com exceção da indicação do líder, todos jogaram prova Bate e Volta.

Dividida em quatro etapas, Arthur abriu vantagem durante toda a prova Bate e Volta em relação a Fiuk e Pocah, que se recuperou e venceu a disputa.

No final, Arthur, Fiuk e Thaís disputam a preferência do público, que vota em quem quer eliminar da 21º edição do reality global.