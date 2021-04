Viih Tube usa termo racista ao dizer que Juliette teria "inveja branca" da youtuber Reprodução/Globoplay

Publicado 12/04/2021 18:13 | Atualizado 13/04/2021 07:32

Rio - Viih Tube se enxugava no quarto do líder após tomar um banho no 'BBB 21' e quando teve sua higiene novamente questionada. Dessa vez, internautas se chocaram ao assistir a youtuber secar o bumbum e, em seguida, enxugar a boca com a mesma toalha.

Apesar de ter viralizado nesta segunda-feira, o vídeo é de semana passada, quando Viih era a líder. "Técnica dela pra ver se lavou direito", comentou um. "Eu uso a mesma. Pressupõe-se que eu saí do banho limpo por inteiro né...", defendeu outra.



Mas os hábitos de higiene da youtuber causam polêmica desde o começo do programa. Um perfil no Instagram fez um levantamento que mostrava que, em 40 dias de programa, Viih tomou apenas 22 banhos.



