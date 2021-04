Arthur Reprodução / TV Globo

Publicado 12/04/2021 19:32 | Atualizado 12/04/2021 19:32

Na tarde desta segunda-feira, Arthur se queixou de um cheiro inusitado no quarto colorido da casa do "Big Brother Brasil 21". Segundo o brother, o cômodo está fedendo a urina.

Enquanto se arrumava para o cinema do líder, Arthur disse que o quarto estava fedendo. "Está mesmo", disse Caio se aproximando do local para sentir.

Mais cedo, João disse que o quarto estava com cheiro de chulé e que o banheiro, que fica dentro do local, com um odor ainda pior. "Cheiro de c*", descreveu.