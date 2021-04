Arthur e seu grande amigo, Projota Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 21:33

Arthur ainda sente saudades do amigo Projota. Parceiros de jogo, o instrutor de crossfit relembrou do músico na tarde desta segunda-feira, e se mostrou ansioso para ser recepcionado pelo rapper do lado de fora do "BBB 21", caso saia no Paredão de terça.

fotogaleria

Publicidade

Em uma conversa com Thaís, Arthur falou sobre as entrevistas que os eliminados dão quando saem do reality e disse que quer falar com Projota quando participar do "Bate-Papo BBB", comandado por Ana Clara Lima.

"As pessoas com quem você se identifica, elas te recepcionam. Então, a pessoa vai falar com você por meio de uma chamada de vídeo na Ana Clara. Na hora que você chega lá [no Bate-Papo BBB], eles dão um telefone para você conversar com alguma pessoa que vai te recepcionar, dar boas-vindas ao mundo. O Projota me recebe amanhã", desejou Arthur.

Publicidade

"Ah, por isso eles [produção do programa] perguntam com quem a gente se identifica?", perguntou Thaís.

Arthur concordou e completou: "Seria muito massa se fosse o Projota. Ia falar: 'Irmão, como que estou aqui fora?'".