Publicado 13/04/2021

Rio - Pipocar! Se tem uma coisa que os brothers desta edição do "BBB" gostam de fazer é pipocar, pular de um lado para o outro, arrumando várias desculpas esfarrapadas para fugir de uma pergunta maliciosa. Tudo isso para não se comprometer. No Jogo da Discórdia desta segunda-feira não poderia ser diferente. Os brothers tinham que escolher com quem gostariam de ir para a final, quem eram seus pódios. Mas, também tinham que dizer quem não ganha o programa de jeito nenhum.

Depois de ter sido chamado de todo tipo de nome por Arthur, ainda assim Fiuk -- talvez por medo -- não quis magoar o coleguinha e tentou pipocar ao dizer que o crossfiteiro era o participante que ele acha que não tem chances de ganhar. Fiuk disse que não tem como saber isso, que não é ele que escolhe, que a única pessoa com quem se desentendeu foi Arthur, que só estava colocando o crossfiteiro nesta posição por isso...

"Eu vou ligar mais no negócio da briga", disse Fiuk. Mas Tiago Leifert se intrometeu. "Não é assim que funciona. A pergunta é: quem não vai ganhar?", insistiu o apresentador. "Eu entendi, Tiago, mas é o que eu consigo responder", pipocou Fiuk.

Tiago Leifert se irritou. "Não, não é assim que funciona, Fiuk. Eu que peço desculpa para você. A pergunta é quem não vai ganhar. Da última vez, na terça-feira, eu perguntei 'quem vai sair?', você não quis responder", disse. "É isso aí, Tiago", respondeu apenas Fiuk. "De certa forma você torce para o Arthur não ganhar, por causa das brigas que vocês tiveram", completou o apresentador.

"Muito difícil colocar palavras na minha boca, mas pode interpretar assim", se esquivou Fiuk. "Eu vou colocar então: você está torcendo para o Arthur não ganhar, ele está emparedado, e você também, então você está torcendo para o Arthur sair", finalizou Tiago Leifert.

Após a discussão, o nome de Tiago Leifert ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter.