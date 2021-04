Fiuk e Arhtur do BBB21 Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 17:06 | Atualizado 13/04/2021 17:07

Não é só a disputa no paredão da semana que tem movimentado o fã de "BBB". O desempenho de Fiuk nas provas tem causado espanto em todos os amantes do reality, não pelo fato do artista levar uma vida desregrada no que diz respeito a prática de exercícios ou pelos inúmeros cigarros que fuma dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas sim porque ele tem estado a frente do participante mais atlético da edição, Arthur Picoli. A educadora física Carol Borba avaliou as provas em que os brothers participaram e explicou qual poderia ser o motivo desses resultados.



"Arthur, que é atleta de Crossfit e ostenta um corpo esculpido à base de muito treino e alimentação saudável, perdeu provas decisivas no jogo para Fiuk surpreendendo o público que esperava um resultado diferente baseado no porte físico e estilo de vida do rapaz. Muito se especulou a respeito; disseram nas redes que Arthur é muito pesado por isso não consegue ter agilidade nas provas; disseram que no BBB ele não tem se alimentado de forma adequada para sustentar seu porte físico; especularam que em seu treino faltam exercícios aeróbicos e que por conta disso não consegue se dar bem nas provas; falaram até mesmo de falta de força. Praticamente todas suas capacidades físicas foram questionadas, mas um ponto importante, talvez o mais decisivo de todos, não foi colocado em pauta: o psicológico." explica Carol.

fotogaleria



Com mais de 250 milhões de views em seu canal do Youtube, e o prêmio de melhor influenciadora fitness pela Influency.me, Carol, que é atualmente uma das principais profissionais do mercado fitness no país, fala ainda sobre a pressão psicológica envolvida em uma dinâmica como as das provas do "BBB".



"Eu como educadora física ouço constantemente pessoas que separam o físico da mente. Tratam o corpo como se fosse algo à parte e como se não se misturasse com a mente. Esquecemos que somos um ser unificado e que a mente controla o corpo. No caso de Arthur e Fiuk, é óbvio que o primeiro possui mais força e resistência, é um atleta de ponta de Crossfit, modalidade que é famosa por trabalhar todas as capacidades físicas. Independente do tipo de prova, quando algo está em jogo, não podemos esquecer da pressão psicológica. Penso que Arthur carrega consigo uma pressão a mais: a pressão estereótipo. Todos mostraram isso quando ficaram abismados vendo o crossfiteiro perder uma prova de resistência para Viih Tube e demais provas para Fiuk. Por que ele não poderia perder? Porque seu estereótipo incita que vá vencer tudo que envolve 'o corpo'", diz. Com mais de 250 milhões de views em seu canal do Youtube, e o prêmio de melhor influenciadora fitness pela Influency.me, Carol, que é atualmente uma das principais profissionais do mercado fitness no país, fala ainda sobre a pressão psicológica envolvida em uma dinâmica como as das provas do "BBB"."Eu como educadora física ouço constantemente pessoas que separam o físico da mente. Tratam o corpo como se fosse algo à parte e como se não se misturasse com a mente. Esquecemos que somos um ser unificado e que a mente controla o corpo. No caso de Arthur e Fiuk, é óbvio que o primeiro possui mais força e resistência, é um atleta de ponta de Crossfit, modalidade que é famosa por trabalhar todas as capacidades físicas. Independente do tipo de prova, quando algo está em jogo, não podemos esquecer da pressão psicológica. Penso que Arthur carrega consigo uma pressão a mais: a pressão estereótipo. Todos mostraram isso quando ficaram abismados vendo o crossfiteiro perder uma prova de resistência para Viih Tube e demais provas para Fiuk. Por que ele não poderia perder? Porque seu estereótipo incita que vá vencer tudo que envolve 'o corpo'", diz.

Publicidade

"Um estereótipo pode ajudar, mas pra muitos pode se tornar uma pressão excessiva e virar uma armadilha. Talvez Arthur estivesse muito confiante, ou talvez em sua cabeça ficasse martelando que não poderia perder pra ninguém e assim a ansiedade chegou e atrapalhou. Enfim, a pressão mental e psicológica atrapalhou Arthur de alguma forma e atrapalha muitos de nós em diferentes tarefas do dia.A mente controla o corpo, disso sabemos, e é por esse motivo que não podemos mudar a frase para 'a mente atrapalha o corpo'. Vamos usá-la a nosso favor assim como tem feito Fiuk." completa.