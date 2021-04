João Luiz e Juliette conversaram sobre as atitudes de Karol Conká com outros participantes do 'BBB21' Reprodução/Globoplay

Publicado 13/04/2021 17:56

Rio - Com documentário previsto para estrear no fim de abril , Karol Conká volta a ser assunto na casa do "Big Brother Brasil 21". Nesta terça-feira (13), João Luiz e Juliette conversavam na área externa da casa, quando a maquiadora perguntou se o brother via a maneira como Karol Conká tratava outros participantes do reality.

"Algumas pessoas tiveram um sentimento com a Karol que era: nossa, a Karol isso, a Karol aquilo e eu nunca tive. Nunca consegui enxergar esse lado", João respondeu. Já desconfortável, Juliette relembra que a ex-BBB de maior rejeição da história, como 99,17% dos votos para eliminação, nunca havia sido grosseira com o professor, que concorda: "Sim, comigo ela sempre foi uma pessoa muito afetuosa".

"Mas você não via ela sendo com outras pessoas?", a paraibana perguntou. João tentou se justificar, mas Ju insistiu e repetiu a pergunta. "Eu via em alguns momentos com outras pessoas", afirmou o mineiro. Então, Juliette dispara: "Pra mim isso é suficiente".

O professor ainda tentou se explicar dizendo que não teria se apropriado dos sentimentos das pessoas afetadas por Conká. Os fãs que acompanham o programa já começaram a se manifestar nas redes sociais e expressam indignação com a postura do brother.

"Na cabeça do João, a Karol podia humilhar todo mundo, 'não sendo comigo tá tudo bem'", escreveu um usuário do Twitter. Por outro lado, há quem defenda João, pois "nem todo mundo lá dentro consegue ter uma visão completa", como escreve outra internauta.

Juliette perguntando pra João se ele nunca viu o que a Karol fazia com os outros, a resposta dele: “Eu via mas quando ela era com outras pessoas, isso nunca se tornou um sentimento pra mim” #BBB21 pic.twitter.com/fj2VAnwXb8 — Comentei (@ihcomenteiofc) April 13, 2021 Na cabeça do João a Karol podia humilhar todo mundo, não sendo comigo tá tudo bem https://t.co/D7k3AorM4u — Trends BR (@trends_tudo) April 13, 2021 tao tacando o pau no joao por isso (?) vei nem todo mundo lá dentro consegue ter uma visão completa, tem gente que acha que a karol saiu pq ela pediu https://t.co/hPxXdJ4tcP — *** (@ehcadamorador) April 13, 2021

