Internautas fazem memes de Viih Tube recalculando a rota para se aproximar de Juliette Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 01:00

Rio - Com a saída de Thais na noite desta terça-feira, Viih Tube ficou sem sua grande parceira no "BBB 21". Agora, tudo indica que a youtuber vai recalcular a rota e se reaproximar de sua primeira amiga no reality show, Juliette. Nos últimos dias, Viih Tube vinha esnobando Juliette, além de deixar bem claro que sua prioridade no programa era Thais.

Mas isso não é problema para a youtuber, que sempre dá um jeito de mostrar seu carinho por quem está em alta no programa. Os internautas, que não perdem uma piada, já fizeram vários memes com Viih Tube tentando se reaproximar de Juliette. Confira!